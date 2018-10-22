В Кемерове построят лыжную трассу вдоль Томи

СЕГОДНЯ 13:24 2018-10-22T13:24:52+03:00

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В Кемерове построят лыжную трассу и трассу для снегоходов вдоль проспекта Притомского. Трассы будут готовы к декабрю этого года.

Как рассказали в администрации Кемерова, лыжная трасса будет пролегать по прибрежной территории вдоль проспекта Притомского от улицы Терешковой до реки Искитимки. Власти обустроят парковку и модули для обогрева лыжников. Помимо лыжной трассы, будет сделана трасса для катания на снегоходах. Сейчас специалисты готовят территорию будущей трассы, идет вырубка старой поросли.

– Новое место спортивного досуга позволит привлечь к здоровому образу жизни еще больше кузбассовцев. Главное, трассы должны быть доступны для всех желающих и безопасны, сделаны профессионалами, — подчеркнул Сергей Цивилев.

Губернатор поручил главам территорий изучить опыт Кемерова и организовать такие места зимнего отдыха по всему Кузбассу.