В Кемерове построят лыжную трассу вдоль Томи
В Кемерове построят лыжную трассу и трассу для снегоходов вдоль проспекта Притомского. Трассы будут готовы к декабрю этого года.
Как рассказали в администрации Кемерова, лыжная трасса будет пролегать по прибрежной территории вдоль проспекта Притомского от улицы Терешковой до реки Искитимки. Власти обустроят парковку и модули для обогрева лыжников. Помимо лыжной трассы, будет сделана трасса для катания на снегоходах. Сейчас специалисты готовят территорию будущей трассы, идет вырубка старой поросли.
– Новое место спортивного досуга позволит привлечь к здоровому образу жизни еще больше кузбассовцев. Главное, трассы должны быть доступны для всех желающих и безопасны, сделаны профессионалами, — подчеркнул Сергей Цивилев.
Губернатор поручил главам территорий изучить опыт Кемерова и организовать такие места зимнего отдыха по всему Кузбассу.