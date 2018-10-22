2018-10-22T15:18:53+03:00
Общество

В Кузбассе похолодает до -9 градусов

Жителей региона ждет холодное начало недели
Кирилл ЧАЩИН
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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На этой неделе жителей Кузбасса ждет серьезное похолодание. По ночам столбик термометра будет опускаться до 9 градусов ниже нуля. Однако к выходным в регионе снова должно потеплеть.

Во вторник во многих районах выпадет снег и мокрый снег с дождем. Днем будет от нуля до +5 градусов. Ночью ожидает от -3 до -8 градусов. Западный ветер будет усиливаться до 10-15 метров в секунду днем и до 12-17 метров в секунду ночью. Местами ожидает гололед и гололедица, отложение мокрого снега

В среду также пройдет небольшой снег. Днем температура воздуха поставит 0,+5 градусов, ночью столбики термометра опустятся до -2, -7 градусов. Западный ветер будет дуть с порывами до 12-17 метров в секунду.

В четверг антициклон принесет потепление до +1,+6 градусов. Это днем. Ночные температуры будут колебаться от +1 до -4 градусов. Местами же ночью столбик термометра опустится до -9 градусов. Осадки в этот день маловероятны. Юго-восточный ветер будет умеренным, но с порывами до 14 метров в секунду.

В пятницу днем воздух в Кузбассе прогреется до +6,+11 градусов. В субботу ожидается потепление до +12,+17 градусов. В воскресенье же снова начнет холодать.

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