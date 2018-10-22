2018-10-22T15:17:51+03:00
Происшествия

В Кузбассе отец проломил голову трехмесячному ребенку

За жизнь ребенка борются врачи
Дмитрий ИОНОВ
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Фото из архива "КП"Фото из архива "КП"
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В Кузбассе мужчина кулаком разбил голову своему трехмесячному сыну. Он хоте ударить мать мальчика, но промахнулся.

Инцидент произошел в селе Старопестерево Беловского района. 45-летний мужчина ударом кулака разбил голову своему трехмесячному сыну. Как потом пояснила мать мальчика, у них с супругом произошел конфликт с рукоприкладством. Малыш был у нее на руках и удар, предназначавшейся матери, угодил в него.

Мальчика экстренно доставили в Кемерово с закрытой черепно-мозговой травмой. Была проведена трепанация, сейчас за жизнь крохи борются врачи. Состояние ребенка остается крайне тяжелым.

Нерадивый папаша ранее был судим за убийство. Односельчанами характеризуется отрицательно: не работает, часто пьет. К сожалению, в его загулах принимает участие и супруга. Заметим, что других детей у пары нет.

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