2018-10-22T15:56:54+03:00
Общество

В Кузбассе с 2025 года начнут развивать новый горнолыжный курорт

Новым местом отдыха должен стать Междуреченск
Кирилл ЧАЩИН
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Фото: сайт администрации МеждуреченскаФото: сайт администрации Междуреченска
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С 2025 года кузбасские власти начнут развивать новый горнолыжный курорт в Междуреченске. Об этом рассказал заместитель губернатора по вопросам культуры, спорта и туризма Михаил Бостанджогло.

По словам заместителя губернатора, строительство курорта в Междуреченске запланировано с 2025 по 2035 год. Курорт должен будет принимать туристов зимой и летом.

– Природные красоты Междуреченска ни с чем не сопоставимы. Однако сейчас здесь есть проблемы с транспортной доступностью, – рассказал Михаил Бостанджогло.

Как отметил замгубернатора, к 2025 году должны быть решена проблема с транспортом.

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