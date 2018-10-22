В Кемерове на перекрестке восстановили работу светофора
Несколько дней он мигал желтым светом
Фото: администрация Кемерова
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В Кемерове на перекрестке улицы Камышинская и 2-я Камышинская восстановили работа светофора. Его перевели в штатный режим
Как рассказали в администрации Кемерова, недавно в для повышения безопасности проезда на перекрестке улиц Камышинская и 2-я Камышинская был установлен транспортный светофор. Несколько последних дней он работал в режиме «желтый мигающий». В понедельник его перевели в штатный режим. Что послужило причиной изменения режимов, не сообщается.
В мэрии отмечают, что новые светофоры появились также на на пересечении улицы Нахимова и 2-го переулка Жданова и улицы 1-я Линия – улицы 4-я Цветочная.