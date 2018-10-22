Экс-глава Следкома Свердловской области стал замдиректора угольной компании в Кузбассе

СЕГОДНЯ 19:39 2018-10-22T19:39:15+03:00

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Бывший начальник СУ СКР по Свердловской области Валерий Задорин стал заместителем директора компании «Кузбассразрезуголь». Генерал-лейтенант юстиции получил должность заместителя директора по безопасности и режиму.

Как сообщили в угольной компании, прежний заместитель директора по безопасности Александр Елин (ранее возглавлял главк МВД Кузбасса) вышел на заслуженный отдых.

Валерий Задорин работал следователем и руководителем следствия в Кургане и Челябинске. С октября 2010 года он возглавил Управление Следственного комитета при прокуратуре по Свердловской области. В мае 2011 года стал главой регионального Следкома. В 2017 года в регионе начали ходить слухи об отставке Задорин в связи со скандалом вокруг Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий, которым заинтересовался Владимир Путин. В апреле 2018 года генерал-лейтенант юстиции Валерий Юрьевич был отправлен на пенсию за выслугу лет.