В полиции назвали причину массового ДТП с троллейбусом в Кемерове
В ГУ МВД России по Кемеровской области рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на улице Красноармейской в Кемерове. Здесь троллейбус протаранил семь автомобилей.
О том, как получилось так, что троллейбус буквально протаранил семь автомобилей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. По данным полиции, ДТП с участием нескольких автомобилей и троллейбуса случилось около 18:25.
- По предварительным данным, водитель троллейбуса не справился с управлением вследствие перепадов напряжения в электросети и совершил последовательные наезды на семь впереди стоящих автомобилей, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В результате ДТП никто не пострадал.
На месте работал экипаж ДПС, и инспекторы обеспечивали безопасность движения транспорта. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. В свою очередь, компания КЭТК извинилась перед всеми участниками ДТП за случившееся.
- Вина водителя в этой ситуации очевидна, - отметил Максим Гончаренко, представитель КЭТК. – Компания, в свою очередь, приносит свои извинения за непрофессиональное поведение водителя автомобилистам, чьи машины пострадали, а также пассажирам, которые испытали неудобства