2018-10-22T20:02:11+03:00
Происшествия

В полиции назвали причину массового ДТП с троллейбусом в Кемерове

На улице Красноармейской столкнулись семь автомобилей и троллейбус
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: vk.com, "Регион 42"Фото: vk.com, "Регион 42"
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В ГУ МВД России по Кемеровской области рассказали подробности дорожно-транспортного происшествия, которое случилось на улице Красноармейской в Кемерове. Здесь троллейбус протаранил семь автомобилей.

О том, как получилось так, что троллейбус буквально протаранил семь автомобилей, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. По данным полиции, ДТП с участием нескольких автомобилей и троллейбуса случилось около 18:25.

- По предварительным данным, водитель троллейбуса не справился с управлением вследствие перепадов напряжения в электросети и совершил последовательные наезды на семь впереди стоящих автомобилей, - рассказали в пресс-службе ведомства. - В результате ДТП никто не пострадал.

На месте работал экипаж ДПС, и инспекторы обеспечивали безопасность движения транспорта. Сейчас устанавливаются все обстоятельства происшествия. В свою очередь, компания КЭТК извинилась перед всеми участниками ДТП за случившееся.

- Вина водителя в этой ситуации очевидна, - отметил Максим Гончаренко, представитель КЭТК. – Компания, в свою очередь, приносит свои извинения за непрофессиональное поведение водителя автомобилистам, чьи машины пострадали, а также пассажирам, которые испытали неудобства

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