Экс-начальника Управления культуры Белова осудили за взятку

СЕГОДНЯ 03:16 2018-10-23T03:18:56+03:00

Деньги она получила за поставку пиротехники для города

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Суд признал виновной бывшего начальника Управления культуры и кино Белова Наталью Хаперскую в получении взятки в размере 120 тысяч рублей. Взятку чиновница получила за заключение договоров с коммерческой организацией на оказание услуг по демонстрации и поставке пиротехники для проведения праздников.

Беловский городской суд оштрафовал женщину на 250 тысяч рублей. Также удовлетворен гражданский иск прокурора города Белово: сделку объявили недействительной, а с осужденной взыскано в доход государства еще 120 тысяч рублей.

Как сообщает прокуратура города, Хаперская полностью признала свою вину, обстоятельства преступления не оспаривала.

Напоминаем, в начале октября взяли под стражу заместителя главы Белово по ЖКХ Сергея Смаракова, его обвинили в халатности, повлекшей смерть ребенка.