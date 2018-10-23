2018-10-23T03:49:05+03:00
Происшествия

Житель Кузбасса залез в чужой дом и избил женщину

Мужчина хотел переночевать в жилище
Кирилл ЧАЩИН
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В Кузбассе 21-летний мужчина в поисках ночлега забрался в чужой дом и избил хозяйку. После побоев он пригрозил женщине ножом и попросил воды.

Как рассказали в СУ СК по Кемеровской области, в августе этого года обвиняемый выпивал в гостях у знакомых, а ночью отправился домой. так как дорога была очень длинной и шла через поля, молодой человек решил заночевать в ближайшем доме. Мужчина при помощи проволоки откинул крючок, на который изнутри была закрыта дверь жилища, и прошел в дом. Внутри незнакомца встретила хозяйка потребовала, чтобы он ушел.

– Однако мужчина отказался, из-за этого между ними произошла словесная ссора. Во время конфликта он сначала несколько раз ударил женщину кулаком по лицу, а затем достал нож и пригрозил ей убийством, если она не успокоится, и попросил воды, – рассказали в Следкоме.

Хозяйка принесла незнакомцу воды, а пока она пил выбежала из дома за помощью к соседям. Молодой человек сразу же сбежал. Позже его задержали полицейские.

В отношении кузбассовца были возбуждены уголовное дела за незаконное проникновение и угрозу убийством.

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