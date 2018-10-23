2018-10-23T04:24:49+03:00
Происшествия

В Новокузнецке 17-летняя девушка обманывала продавцов купюрами «банка приколов»

Ущерб составил 8 000 рублей
Кирилл ЧАЩИН
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В Новокузнецке 17-летняя горожанка расплачивалась в магазинах купюрами «банка приколов». Ущерб от действий мошенницы составил 8 000 рублей.

Как рассказали в областном управлении МВД, в полицию обратилась продавец киоска с мороженым. Женщина рассказала, что одна из покупательниц пыталась заплатить купюрой «банка приколов». Вскоре из четырех торговых предприятия города поступили сообщение о том, что покупательница похитила деньги при помощи подделки.

Стражи порядка задержали подозреваемую, которой оказалась 17-летняя местная жительница. Она рассказала, что недавно его подругу, работавшую продавцом, обманули при помощи поддельной купюры. После этого девушка купил несколько сувенирных банкнот и стала ими расплачиваться в продуктовых магазинах, салонах одежды и других местах. Полицейские установили четыре факта мошенничества. Сумма ущерба составила 8 000 рублей.

В отношении девушки возбуждено уголовное дело, ей грозит пять лет тюрьмы. Ее матери грозит штраф в 500 рублей за неисполнение родительских обязанностей.

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