2018-10-23T05:06:37+03:00
Происшествия

Жительница Кемерова ответила на сообщение в соцсети и лишилась всех денег

Мошенники похитили у горожанки 80 тысяч рублей
Кирилл ЧАЩИН
Поделиться:
Изменить размер текста:

Жительница Кемерова в соцсети ответила на анкету незнакомки и лишилась 80 тысяч рублей. Женщина выдала аферистам данные своей банковской карты.

В одной из соцсетей 58-летняя кемеровчанка получила сообщение от незнакомки с ником «Ирина Петровна». Она предложила ответить на вопросы анкеты и получить 200 рублей.

– На аватаре у отправителя была изображена эмблема крупного банка, поэтому кемеровчанка не усомнилась в поступившем предложении и ответила на вопросы, а также для получения оплаты передала незнакомке реквизиты своей банковской карты, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

После того, как кемерочанка ответила на анкету, с ее счета были оплачены покупки и списаны средства на сумму около 80 тысяч рублей. Получив сообщение от банка, женщина пошла в полицию. Сейчас стражи порядка ищут аферистов.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Новокузнецке 17-летняя девушка обманывала продавцов купюрами «банка приколов»
Житель Кузбасса залез в чужой дом и избил женщину
Экс-начальника Управления культуры Белова осудили за взятку
В полиции назвали причину массового ДТП с троллейбусом в Кемерове
Экс-глава Следкома Свердловской области стал замдиректора угольной компании в Кузбассе
В Кемерове на перекрестке восстановили работу светофора
В Кузбассе с 2025 года начнут развивать новый горнолыжный курорт
В Кузбассе отец проломил голову трехмесячному ребенку
В Кузбассе похолодает до -9 градусов
Более 15 тысяч клиентов ВТБ снизили ставки по кредиту
В Кемерове построят лыжную трассу вдоль Томи
Пьяный мужчина устроил стрельбу в кузбасской школе
В Кемерове снесли здание завода «Химволокно»
В Кемерове снесли здание завода «Химволокно»
Кузбассовец вступился за честь сожительницы и умер за это
В Кузбассе компания скрыла от налогов 20 миллионов рублей
Житель Новокузнецка устроил на улице стрельбу
Более 400 документов из Госархива Кузбасса выложили в сеть
Столкнулись четверо: В ГИБДД Кузбасса назвали предварительного виновника аварии с молоковозом
Съехал в кювет и опрокинулся: На кузбасской трассе прогиб мужчина на Lada Priora
Госавтоинспекция предупреждает кузбассовцев о гололеде
В Кемерове спасатели сняли с девушки кольцо
В Кемерове ночью пожарная машина сбила мужчину