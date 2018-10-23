Жительница Кемерова ответила на сообщение в соцсети и лишилась всех денег

СЕГОДНЯ 05:06 2018-10-23T05:06:37+03:00

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Жительница Кемерова в соцсети ответила на анкету незнакомки и лишилась 80 тысяч рублей. Женщина выдала аферистам данные своей банковской карты.

В одной из соцсетей 58-летняя кемеровчанка получила сообщение от незнакомки с ником «Ирина Петровна». Она предложила ответить на вопросы анкеты и получить 200 рублей.

– На аватаре у отправителя была изображена эмблема крупного банка, поэтому кемеровчанка не усомнилась в поступившем предложении и ответила на вопросы, а также для получения оплаты передала незнакомке реквизиты своей банковской карты, – рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

После того, как кемерочанка ответила на анкету, с ее счета были оплачены покупки и списаны средства на сумму около 80 тысяч рублей. Получив сообщение от банка, женщина пошла в полицию. Сейчас стражи порядка ищут аферистов.