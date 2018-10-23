Энергетики из Кузбасса стали «алтайскими шаманами»

СЕГОДНЯ 05:49 2018-10-23T05:49:58+03:00

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Шесть бригад из кузбасского филиала ПАО «МРСК Сибири» присоединились к масштабным учениям энергетиков, которые сейчас проходят в Горном Алтае. 70 гектар просек в пределах охранных зон воздушных линий электропередачи уже расчищены. А чтобы работа спорилась еще быстрее, кузбасские «Кулибины» мастерят новые инструменты.

«Работаем мы на опережение, потому что в нашей «копилке» прибавилось инструментов, - рассказывает мастер Беловского района электрических сетей Роман Абрамов. - Электромонтер Прокопьевского РЭС Иван Толстоматов смастерил из огромной ветки «алтайский посох», вырезал на коре удивительно красивый рисунок. Этот «посох» мы используем, как «обратную силу», отталкивающее устройство. Технология простая: пока один подпиливает дерево, другой направляет его в противоположенную безопасную сторону. Такая незамысловатая задумка ускоряет рабочий процесс и настроение поднимает. Желающих поработать с «посохом» наперебой, каждый хочет стать «алтайским шаманом».

Турочакский район, где работают энергетики, старожилы окрестили «суш аймак», что значит «любимое место». После изнурительной трудовой недели, энергетики перевоплощаются в туристов и исследуют достопримечательности. А на прогулки всегда берут с собой «алтайский посох».