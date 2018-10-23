Житель Кузбасса подарил другу автомобиль, который был в розыске

СЕГОДНЯ 05:50 2018-10-23T05:50:26+03:00

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В Новокузнецком районе местный житель подарил другу автомобиль, который находился в розыске. Новый хозяин долго возмущался, когда приставы пришли арестовать имущество, но помешать им не смог.

Житель Новокузнецкого района накопил более 400 тысяч долга по кредиту. В отношении него было возбуждено исполнительное производство, однако выплачивать долг мужчина не стал а позже и вовсе уехал в неизвестном направлении.

Судебные приставы узнали, что должник является владельцем автомобиля Kia Cee’d, и объявили имущество в розыск. Позже им стало известно, что на машине ездит друг должника по страховке.

Когда новый хозяин авто приехал на нем в банк, здесь его поджидали судебные приставы, которые сообщили, что владелец иномарки накопил долг по кредиту, поэтому машина будет арестована.

- «Временный хозяин» Kia Сee’d был настолько возмущен происходящим, что позвал на подмогу друзей, знакомых юристов, вызвал полицию и сотрудников следственного комитета. Несмотря на долгий спор, судебные приставы все равно осуществили исполнительные действия, сейчас имущество передано взыскателю, - сообщили в УФССП по Кемеровской области.

Если должник не исполнит свои обязательства, машина будет передана на реализацию.