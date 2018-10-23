В Кузбассе нашли пропавшего больше года назад пенсионера

СЕГОДНЯ 06:20 2018-10-23T06:20:58+03:00

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Пропавшего больше года назад в Прокопьевске пенсионера нашли мертвым. Информация появилась в официальной группе поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Кузбасс» в соцсети.

«Радченко Василий Григорьевич найден, погиб. Приносим свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», - написали волонтеры.

Напомним, 81-летний мужчина ушел из дома 9 июля 2017 года в неизвестном направлении. С этого времени местонахождение пенсионера было неизвестно. Его поисками занимались волонтеры из Новокузнецка и Прокопьевска, а также сотрудники полиции.

Причину гибели прокопчанина установят правоохранительные органы.