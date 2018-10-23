В Кемерове мужчина из мести поджег сено приемных родителей

СЕГОДНЯ 06:46 2018-10-23T06:46:30+03:00

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В Кемерове местный житель поджег два стога сена, которые принадлежали его приемным родителям. Так мужчина решил отомстить опекунам за детские обиды.

В дежурную часть полиции обратилась 60-летняя местная жительница. Она сообщила, что неизвестный поджег сено, которое находилось во дворе ее дома – огнем было уничтожено два стога. Общая сумма ущерба составила около 50 тысяч рублей.

Сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Кемерова. Он признался в содеянном и рассказал, что заявительница является его приемной матерью. Освободившись из тюрьмы, мыжчина вспомнил про детские обиды и решил отомстить опекунам. Ночью он забрался во двор родителей и поджег сено, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении кемеровчанина было возбуждено уголовное дело за умышленное уничтожение или повреждение имущества. Детские обиды могут стоит мужчине еще пяти лет лишения свободы.