В Кемерове водитель ВАЗа не уступил дорогу школьнице на «зебре»

СЕГОДНЯ 07:33 2018-10-23T07:33:08+03:00

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В Кемерове водитель автомобиля ВАЗ-2110 едва не сбил школьницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Нарушение автомобилиста сняли на видео.

Участник акции «Мобильный патруль» прислал видео, на котором запечатлен момент нарушения правил дорожного движения водителем «десятки». На улице Пролетарской нарушитель не уступил дорогу школьнице, которая шла через проезжую часть по «зебре».

Инспекторы провели проверку по данному факту и установили личность водителя-нарушителя. За непредоставление преимущества пешеходу он заплатит 1500 рублей штрафа, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Ранее «Комсомольская правда» сообщала, что благодаря «Мобильному патрулю» был оштрафован водитель Toyota Land Cruiser, который остановился на «зебре».