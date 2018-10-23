Цивилев призвал жителей Кузбасса сообщать о холодных батареях

СЕГОДНЯ 07:56 2018-10-23T07:56:23+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев призвал местных жителей сообщать о холодных батареях. Глава региона пообещал отрабатывать сообщения незамедлительно.

Цивилев рассказал, что на прошлой неделе он получил много из Юрги. Местные жители сообщили, что в домах не греют батареи.

«В блоке ЖКХ отчитались: «Из-за неисправности на ТЭЦ переключали котлы, это вызвало понижение температуры воды, которая подается в дома жителей», - привел губернатор отчет блока ЖКХ Юрги на своей странице «ВКонтакте».

Глава региона отметил, что теплоэлектроцентраль находится в частном владении, однако заместитель губернатора по ЖКХ Вячеслав Телегин контролирует ситуацию. Проблему уже устранили.

«На улице уже холодно, поэтому такие ситуации недопустимы!», - отметил Цивилев.

Он попросил кузбассовцев сообщать о случаях неработающих батарей и пообещал реагировать незамедлительно.