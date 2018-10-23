В новокузнецком сквере поселится геолог с бородой

СЕГОДНЯ 09:00 2018-10-23T10:12:27+03:00

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В одном из новокузнецких скверов на закате осени откроют новый памятник. Он посвящен геологам.

Новый памятник расположился в Сквере геологов, который находится в Центральном районе на проспекте Пионерском – рядышком с геологическим музеем (Территориальный фонд геологической информации по Сибирскому федеральному округу, Кемеровский филиал), корпусом НФИ КемГУ и школой №12. Памятник воссоздает образ типичного геолога – бородатого мужчины в теплом свитере. Мужчина за работой: в левой руке он держит камень, а в правой – карандаш, и записывает полученные данные в блокнот.

Скульптуру установили в честь трудового подвига геологоразведчиков Кузбасса и в знак благодарности за самоотверженность, отвагу и упорство. Торжественное открытие скульпутры состоится 26 октября в 11:00.