2018-10-23T08:34:11+03:00
Происшествия

В Кузбассе пенсионер на Mitsubishi протаранил три встречных машины

ДТП произошло на перекрестке в городской черте
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: СоцсетиФото: Соцсети
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В Ленинске-Кузнецком пенсионер за рулем Mitsubishi выехал на встречную полосу и протаранил три автомобиля. ДТП произошло на перекрестке.

Странная авария случилась в 16.30 понедельника. Здесь 65-летний мужчина, управлявший японцем, на перекрестке выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Rio. Последний, в свою очередь, врезался в стоящий позади него Chevrolet Lacetti, а тот в Kia Sportage.

- В аварии пострадал 55-летний водитель Kia Rio. Предварительно установлено, что виновник аварии в момент ДТП был трезв, - сообщили в ГИБДД Кузбасса.

В ведомстве напоминают водителям о необходимости соблюдать скоростной режим и дистанцию между транспортными средствами.

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