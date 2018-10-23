В Росгвардии рассказали, как искали медведя на улицах Киселевска

СЕГОДНЯ 09:17 2018-10-23T09:17:47+03:00

Ранее в сети появилось видео с бегающим по городу зверем

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В управлении Росгвардии Кузбасса рассказали, как искали медведя на улицах Киселевска. Видео бегающего по городу зверя появилось ранее в социальных сетях.

Ночью в дежурную часть городской полиции поступил сигнал от горожанина, который сообщил, что по улице Гагарина бегает медведь. Эту информацию передали экипажу Росгвардии.

В течение нескольких минут бойцы прибыли на место для проверки информации. Однако обнаружить дикого зверя или очевидцев его визита сотрудникам не удалось.

Как писала «Комсомольская правда», на следующий день в социальных сетях появилось видео с бегающим по улицам Киселевска медведем.

- В целях дополнительных мер экипажи Росгвардии проинформированы о возможной встрече с диким животным. При столкновении с медведем сотрудники будут действовать по обстоятельствам. Они постараются отпугнуть зверя от населенного пункта звуковыми техническими средствами, установленными на патрульном автомобиле, - сообщили в управлении.

Между тем при угрозе жизни и здоровью граждан при встрече с медведем бойцам разрешено применять оружие.