В Росгвардии рассказали, как искали медведя на улицах Киселевска
В управлении Росгвардии Кузбасса рассказали, как искали медведя на улицах Киселевска. Видео бегающего по городу зверя появилось ранее в социальных сетях.
Ночью в дежурную часть городской полиции поступил сигнал от горожанина, который сообщил, что по улице Гагарина бегает медведь. Эту информацию передали экипажу Росгвардии.
В течение нескольких минут бойцы прибыли на место для проверки информации. Однако обнаружить дикого зверя или очевидцев его визита сотрудникам не удалось.
Как писала «Комсомольская правда», на следующий день в социальных сетях появилось видео с бегающим по улицам Киселевска медведем.
- В целях дополнительных мер экипажи Росгвардии проинформированы о возможной встрече с диким животным. При столкновении с медведем сотрудники будут действовать по обстоятельствам. Они постараются отпугнуть зверя от населенного пункта звуковыми техническими средствами, установленными на патрульном автомобиле, - сообщили в управлении.
Между тем при угрозе жизни и здоровью граждан при встрече с медведем бойцам разрешено применять оружие.