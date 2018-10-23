2018-10-23T09:39:22+03:00
Происшествия

Двое погибли: В Ижморском районе ночью сгорел частный дом

Предварительно, погибшие отравились продуктами горения
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Кирилл ЧАЩИН
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Поздно вечером 22 октября в поселке Ижморском загорелся частный дом. В результате пожара погибли два человека, проживающие в доме.

Сигнал о возгорании в частном доме и веранде на улице Майской поступил в оперативные службы в 23.46. На место прибыли девять сотрудников пожарной охраны и три единицы техники. Огонь был потушен в 00.18, сообщили в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В следственном управлении Следственного комитета Кузбасса «Комсомольской правде» сообщили, что в результате пожара погибли два человека – мужчина и женщина 1963 и 1971 года рождения. Назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет установлена причина их гибели.

По данным осведомленного источника, речь идет об отравлении продуктами горения.

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