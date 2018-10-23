Губернатор Кузбасса: «Мы заинтересованы в сотрудничестве с немецкими компаниями»

СЕГОДНЯ 10:39 2018-10-23T10:40:23+03:00

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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев стал участником Российско-немецкого культурно-делового форума, открытие которого состоялось 23 октября в Новосибирске. Глава региона подчеркнул важность и заинтересованность Кузбасса в сотрудничестве с немецкими компаниями.

На форуме в Экспоцентре «Новосибирск» собрались главы сибирских регионов, представители российского парламента, руководители банков, предприниматели. Выступая с приветственным словом, Сергей Цивилев отметил, что в Кемеровской области проживает более 23 тысяч российских немцев, и их традиции являются важной составляющей экономической и социально-культурной жизни Кузбасса.

- Мы активно развиваем отношения и в сфере образования, здравоохранения, культуры. Многие кузбасские специалисты проходят стажировку в Германии. Серьезно сотрудничаем в области добычи и обогащения угля. Большое внимание сегодня уделяем внедрению передового опыта и заинтересованы в сотрудничестве с немецкими компаниями, которые базируются на применении цифровых технологий и роботизации, - сказал губернатор Кузбасса.

Как отметили в администрации Кемеровской области, в нашем регионе действуют 16 организаций российских немцев, среди которых шесть центров немецкой культуры.

СПРАВКА

Только за 2017 год товарооборот Кузбасса с Германией увеличился в 1,5 раза (по сравнению с 2016 годом). За первое полугодие 2018 года Германия по экспорту для Кузбасса занимает 10 место, по импорту – 2 место. Кузбасс экспортирует каменный уголь, нефтепродукты, изделия из черных металлов, продовольственные товары. Импорт продукции из Германии в Кузбасс традиционно представлен металлами и изделиями из них, горно-шахтным оборудованием, карьерной техникой, продукцией химической промышленности и машиностроения, шинами для автомобилей и спецтехники.