Проезд в Кузбассе может подорожать уже с 1 декабря

СЕГОДНЯ 11:13 2018-10-23T11:13:50+03:00

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Проезд в муниципальном общественном транспорте Кемеровской области может подорожать уже с 1 декабря. Об этом во вторник сообщил начальник департамента транспорта и связи Евгений Курапов.

До 10 ноября во всех муниципалитетах региона пройдут общественные слушания, на которых будет решаться вопрос об увеличении тарифов на пассажирские перевозки. Если кузбассовцы согласятся с данной инициативой, то проезд в муниципальном и государственном транспорте повысится уже с 1 декабря этого года.

- Мы сейчас спрашиваем у населения, чтобы сделать тариф среднесибирский - 20 рублей. Себестоимость перевозок на сегодняшний день в разных предприятиях от 27 до 40 рублей, - отметил Курапов.

Он добавил, что цены на проезд в регионе не поднимались с 2015 года, что привело к упадку в данной отрасли. По словам начальника департамента, на сегодняшний день транспорт Кузбасса изношен на 85 процентов.