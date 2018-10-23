2018-10-23T11:42:41+03:00
Общество

В Кузбассе планируют сохранить все льготы на проезд

В регионе на сегодняшний день действует 33 категории льготников
Кирилл ЧАЩИНЕкатерина БОРМОТОВА
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Власти Кузбасса обещают сохранить все льготы на проездВласти Кузбасса обещают сохранить все льготы на проездФото: Кирилл ЧАЩИН
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С 1 декабря в Кемеровской области возможно повышение стоимости проезда на государственном и муниципальном транспорте. При этом регион собирается сохранить все льготы на проезд.

- Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с губернатором. Все льготы на сегодняшний день будут сохранены. Многие «горячие головы» говорят, что льготников надо отменить, провести полную монетизацию. Но я так не считаю. Льготная категория граждан как была, так и должна быть. Есть слои населения, которые мы обязаны патологически защитить. Эти люди должны бесплатно передвигаться в общественном транспорте, - заявил начальник департамента транспорта и связи Кемеровской области Евгений Курапов.

Он отметил, что сегодня в регионе действует 33 категории льготников, причем 15 из них дублируют федеральные и муниципальные льготы.

Ранее во вторник «Комсомолка» сообщала, что проезд в общественном транспорте может подорожать до 20 рублей.

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