В Кузбассе планируют сохранить все льготы на проезд

СЕГОДНЯ 11:42 2018-10-23T11:42:41+03:00

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С 1 декабря в Кемеровской области возможно повышение стоимости проезда на государственном и муниципальном транспорте. При этом регион собирается сохранить все льготы на проезд.

- Мы неоднократно обсуждали этот вопрос с губернатором. Все льготы на сегодняшний день будут сохранены. Многие «горячие головы» говорят, что льготников надо отменить, провести полную монетизацию. Но я так не считаю. Льготная категория граждан как была, так и должна быть. Есть слои населения, которые мы обязаны патологически защитить. Эти люди должны бесплатно передвигаться в общественном транспорте, - заявил начальник департамента транспорта и связи Кемеровской области Евгений Курапов.

Он отметил, что сегодня в регионе действует 33 категории льготников, причем 15 из них дублируют федеральные и муниципальные льготы.

Ранее во вторник «Комсомолка» сообщала, что проезд в общественном транспорте может подорожать до 20 рублей.