Пенсионерам из Кемерова дали прибавку к пенсии фальшивками

СЕГОДНЯ 12:09 2018-10-23T12:09:46+03:00

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В Кемерове полицейские задержали афериста, который разносил «прибавку к пенсии» купюрами «банка приколов».

90-летняя жительница Кемерова очень обрадовалась, когда узнала, что ей не только начислили надбавку к пенсии, но еще и принесли деньги на дом. Одна беда: у почтальона, который принес прибавку, была лишь крупная купюра – пять тысяч рублей. тогда пенсионерка решила разменять ее. Почтальон искренне благодарил старушку за сдачу в четыре тысячи рублей. Женщина же сначала радовалась прибавке и тому, что помогла приятному человеку, а потом чуть не расплакалась: на банкноте было написано «5000 дублей».

В поисках правды женщина отправилась в полицию. И уже там оказалось, что она – не единственная жертва мошенника. 42-летний неоднократно судимый кемеровчанин успел обмануть еще как минимум двоих пенсионеров. В отношении афериста заведено уголовное дело, а всех жителей сотрудники полиции призывают быть бдительными, не впускать в свои дома посторонним и тем более не покупать у них ничего, не передавать им ценные вещи