2018-10-23T12:31:50+03:00
Общество

Все кузбасские электротранспортные предприятия находятся на грани банкротства

В тяжелой ситуации находятся 10 процентов всех муниципальных и госпредприятий
Кирилл ЧАЩИН
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Банкротство трансопртников связано с низкими тарифамиБанкротство трансопртников связано с низкими тарифамиФото: Полина ПРИЛУЦКАЯ
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Все пять кузбасских электротранспортных предприятия находятся на грани банкротства. Об этом во вторник на пресс-конференции заявил начальник департамента транспорта и связи Евгений Курапов.

Как отметил начальник департамента, на сегодняшний день пять электротранспортных предприятий области находятся в предбанкротном состоянии.

– Электротранспортная компания города Кемерово благодаря вмешательству губернатора (летом предприятие получило 100 миллионов) улучшила ситуацию, но только на немного. Потому что экономический обоснованный тариф абсолютно не соответствует действительности. И сейчас для нас самое главное – не вступить в конкурсное управление. Мы принимаем все усилия и город Кемерово, и Новокузнецк, и Прокопьевск, и Ленинск-Кузнецкий, и Осинники, где есть этот транспорт, – рассказал Евгений Курапов. – Что касается пассажирского транспорта государственной и муниципальной формы собственности – процентов 10 оставшихся предприятий находятся в тяжелейших условиях. У нас кредиторская задолженность по налогам и топливу зашкаливает. Мы смотрим, как не допустить банкротства предприятий.

Во вторник Евгений Курапов заявил об ожидаемом повышении тарифов на проезд в муниципальном транспорте с декабря этого года. Стоимость билетов планируется поднять до 20 рублей.

Напомним, что летом 2018 года КЭТК была признана банкротом, сейчас на предприятии ведена процедура конкурсного управления.

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