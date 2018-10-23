В Кузбассе разыскивают преступника-мастера восточных единоборств

СЕГОДНЯ 12:45 2018-10-23T14:33:42+03:00

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Кузбасская полиция продолжает розыск подозреваемого в организации тяжких и особо тяжких преступлений.

На протяжении нескольких лет от правосудия скрывается Андрей Синюков 1972 года рождения, в свое время бывший руководителем кемеровского клуба айкидо «Сэй-Шин». Его подозревают в организации и совершении тяжких и особо тяжких преступлений. Андрей Синюков имеет обширные связи не только в спортивном мире, но и в уголовно-криминальной среде. Известно, что второй дан по айкидо айкикай он подтвердил в Японии, когда уже находился в розыске – не только российском, но и международном.

- Сотрудники уголовного розыска не исключают, что он мог изготовить либо приобрести поддельные документы и проживать на территории Российской Федерации или за границей под чужими данными, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области. Центральным районным судом города Кемерово ему заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полицейские просят всех, кто владеет информацией о местонахождении Андрея Синюкова, сообщить об этом по телефонам: 8-(3842)-32-71-18, 32-73-05, 36-52-30, 8-923-609-66-73, 8-905-901-54-33 или «02». Анонимность гарантируется!