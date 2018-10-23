2018-10-23T13:50:32+03:00
Общество

В кемеровском аэропорту нарушали права сотрудников-инвалидов

Руководство аэропорта оштрафовали на 30 тысяч рублей
Екатерина БОРМОТОВА
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В кемеровском аэропорту нарушали права сотрудников-инвалидовВ кемеровском аэропорту нарушали права сотрудников-инвалидовФото: Илья ВЛАСОВ
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В международном аэропорту имени Алексея Леонова в Кемерове нарушали права сотрудников-инвалидов. Руководство предприятия получило штраф в 30 тысяч рублей.

Кемеровская транспортная прокуратура проверку в международном аэропорту имени Алексея Леонова и выявила нарушения требований закона. В частности, оказалось, что сотрудников несвоевременно уведомляли о сокращениях численности штата, и сами сокращения шли с нарушениями.

Так, например, работнице 1947 года рождения, которая является инвалидом третьей группы, предложили вакантную должность грузчика. Естественно, по состоянию здоровья женщина не могла согласиться на эту работу. Кроме того, в организации не предоставляли сотруднику-инвалиду увеличенный ежегодный оплачиваемый отпуск.

- В связи с выявленными нарушениями Кемеровской транспортной прокуратурой на имя генерального директора ООО «МАК им. А.А. Леонова» внесено представление об устранении нарушений закона, которое в настоящее время находится на рассмотрении, - сообщила помощник кемеровского транспортного прокурора Светлана Пискунова.

Также руководство аэропорта привлекли к административной ответственности и назначили штраф в размере 30 тысяч рублей.

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