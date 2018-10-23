2018-10-23T14:14:28+03:00
Общество

Кузбасс занимает первое место в России по объемам образования отходов

В Новокузнецке открылся II Сибирский экологический форум
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: АКОФото: АКО
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В Новокузнецке стартовал II Сибирский экологический форум, в церемонии открытия которого участвовали заместитель губернатора Кузбасса Андрей Панов, глава города Сергей Кузнецов, а также почетные гости из Германии.

Как сообщили в администрации Кемеровской области, задача форума – продвижение на сибирский рынок передового природоохранного оборудования и ресурсосберегающих технологий, которые направлены на развитие экологически чистых и безопасных производств.

Форум будет длиться три дня – в течение этого времени на конференциях, форсайт-сессиях и круглых столах экологи вместе с промышленниками обсудят ключевые вопросы развития природопользования, экологической безопасности, развития экотуризма и экообразования, а также формирования комфортной городской среды.

По данным областного департамента природных ресурсов и экологии, Кемеровская область по объемам образования отходов занимает первое место в России. Для снижения негативного воздействия на окружающую среду угольными предприятиями в 2017 году затратили около 1,35 миллиарда рублей (для сравнения в 2016 году – около 1 миллиарда).

– Сибирский экологический форум – знаковое событие для Кузбасса. Особенно в свете разработанной Стратегии развития региона до 2035 года, где экологическим направлениям уделено большое внимание. Одной из первоочередных задач является улучшение экологии за счет увеличения темпов рекультивации нарушенных земель и рационального природопользования и совершенствования технологий очистки промышленных вод, – отметил замгубернатора Андрей Панов

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