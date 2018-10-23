2018-10-23T14:26:07+03:00
Общество

В Кузбассе поймали грабителя с Мухой

Из-за четвероногого друга мужчина может лишиться свободы на четыре года
Екатерина РОМАНОВА
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В Ленинске-Кузнецком полицейские разыскали и вернули местной жительнице похищенную собаку по кличке Муха.

26-летняя жительница Ленинска-Кузнецкого – большая любительница собак и владелица французского бульдога по кличке Муха. Однажды, когда женщина отсутствовала, к ее дому подошел 28-летний мужчина. Он сразу заприметил Муху и решил ее похитить. Мужчина подошел к дому, снял с собаки ошейник и увел ее. Помешать злоумышленнику пыталась соседка потерпевшей - увы, безрезультатно.

А вот сотрудники полиции по горячим следам смогли выследить преступника и задержать его. Муху-француженку вернули хозяйке, а ее похитителя доставили в отдел полиции. Теперь он предстанет перед судом. И, не исключено, что лишиться свободы на срок до четырех лет.

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