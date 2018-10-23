2018-10-23T15:38:34+03:00
Происшествия

В Кузбассе наркоман обворовал тещу ради новой дозы

Мужчина украл из дома экс-родственницы телевизор и ноутбук
Екатерина БОРМОТОВА
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В Кузбассе наркоман обворовал тещу ради новой дозыВ Кузбассе наркоман обворовал тещу ради новой дозыФото: Василий ХОДАРЕВ
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В Анжеро-Судженске наркозависимый местный житель обворовал тещу. Мужчина вынес из ее дома телевизор и ноутбук, чтобы купить очередную дозу наркотика.

В полицию обратилась 48-летняя жительница города Кемерова. Женщина сообщила, что неизвестные похитили из ее квартиры в Анжеро-Судженске телевизор и ноутбук общей стоимостью около 35 тысяч рублей.

Полицейские вышли на след подозреваемого. Им оказался 34-летний местный житель, который страдает наркотической зависимостью. Ранее мужчина был женат на дочери заявительницы.

Мужчина рассказал полицейским, что был в гостях у бывшей супруги. Там он незаметно взял ключи от квартиры тещи, после чего вынес из нее бытовую технику. Краденое он отвез в Кемерово и сдал в ломбард за шесть тысяч рублей. На вырученные деньги мужчина купил очередную дозу наркотика, сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

В отношении жителя Анжеро-Судженска возбуждено уголовное дело.

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