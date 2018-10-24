В Новокузнецке парень устроил пьяный дебош в школе

СЕГОДНЯ 03:55 2018-10-24T03:55:55+03:00

Вчерашний школьник напился и хотел встретиться с учителями, но его не пустили Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В Новокузнецке 18-летний местный житель устроил пьяный дебош на территории школы. Молодой человек хотел повидаться с учителями, но его не пустили в учебное учреждение.

Днем экипаж Росгвардии получил сигнал тревоги из школы в Заводском районе города. Прибывшие на место бойцы обнаружили на школьном дворе молодого человека с признаками алкогольного опьянения. В руках у него была бутылка алкоголя.

Вахтер школы рассказала, что новокузнечанин пытался пройти в здание, но его остановили на проходной. Обидевшись, вчерашний школьник вышел во двор, стал громко кричать и ругаться матом. Потом он начал бросать камни в окна первого этажа, мешая проведению занятий.

Оказалось, что задержанный был ранее судим за незаконный оборот наркотиков. Он признался, что перебрал со спиртным и решил встретиться с учителями родной школы. Молодого человека передали сотрудникам полиции.