2018-10-24T04:27:00+03:00
Общество

В Новокузнецке мужчина сбросил собаку со второго этажа

Животное получило перелом таза и долго мучилось, пока не скончалось в веткабинете
Екатерина БОРМОТОВА
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Собака не дожила до операции Фото: "ВКонтакте"Собака не дожила до операции Фото: "ВКонтакте"
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В Новокузнецке неизвестный мужчина сбросил собаку со второго этажа. Животное получило перелом таза в двух местах и скончалось в веткабинете, не дождавшись операции.

Вопиющий случай жестокого обращения с животными произошел в Новокузнецке 22 октября. В подъезде дома №44 на улице Мурманской мужчина лет 25 скинул собаку со второго этажа. Неравнодушная девушка отвезла животное к ветеринару – у собаки оказался сломан таз в двух местах и внутреннее кровотечение

«Сегодня утром должен был решиться вопрос с операцией. Собака не дожила до прихода врача несколько минут... В ближайшее время будет подано заявление в полицию», – написали в новокузнецкой группе «Кот и пес» во вторник.

Зоозащитники ищут возможных свидетелей данного инцидента, чтобы мужчина, сбросивший собаку со второго этажа, не остался безнаказанным.

Напомним, еще один живодер из Новокузнецка уже получил наказание за жестокое обращение с животными. Мужчина поджег своего пса и сел за это на три года.

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