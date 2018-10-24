В Кемерове откроют школу парашютного мастерства

СЕГОДНЯ 05:02 2018-10-24T05:02:42+03:00

В 2020 году в Кузбассе пройдет чемпионат мира по парашютному спорту Фото: Олег УКЛАДОВ

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В Кемерове появится школа парашютного мастерства, которая будет базироваться на аэродроме имени Мартемьянова. Школу создадут в период подготовки к чемпионату мира по парашютному спорту, который пройдет в Кемеровской области в 2020 году.

Местом проведения мундиаля-2020 был выбран аэродром «Танай» в Промышленновском районе. Эта крупнейшая за Уралом дропзона находится в 120 километрах от города Кемерова. Ежегодно здесь совершается более 10 тысяч прыжков с парашютом. На «Танае» оборудована единственная в России площадка свуп-понд – искусственный водоем, над которым совершаются прыжки в дисциплине купольное пилотирование.

Как сообщил президент Федерации парашютного спорта России Андрей Барабаш, к старту мирового чемпионата-2020 в Кузбассе появится школа парашютного мастерства, которая будет базироваться на аэродроме имени Мартемьянова в Кемерове. Здесь оборудуют аэродинамический комплекс. Создание школы позволит развивать этот вид спорта и привлекать молодежь, воспитывая новых спортсменов для российской команды.

К слову, на прошедшем в Австралии в октябре ЧМ-2018 наши спортсмены завоевали одну золотую и две серебряные медали.