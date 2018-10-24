9 баллов: Кемерово стоит в огромной пробке

СЕГОДНЯ 05:26 2018-10-24T05:26:06+03:00

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Многие кемеровчане в среду, 24 октября, не смогли вовремя добраться до работы, места учебы или на важные встречи. Причиной опозданий стали пробки.

По данным «Яндекс. Пробки», загруженность дорог составляет девять баллов. одна из причин этого – выпавший минувшей ночью снег. Возможно, из-за него на дорогах Кемерова случились несколько дорожно-транспортных происшествий. Так, одно из них – на улице Соборной, здесь скорость движения автомобилей составляет 5 километров в час. Но Логовом шоссе также ДТП, но здесь автомобили движутся чуть быстрее – 10 километров в час.

Проспект Шахтеров, улицы Нахимова и Терешковой – здесь машины также едут с максимальной скорость 10 километров в час. А по Сосновому бульвару и улице Гоголя и вовсе будет проще передвигаться пешком: здесь скорость движения не превышает 3 километров в час.