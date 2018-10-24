2018-10-24T06:01:26+03:00
Происшествия

Из кузбасской шахты эвакуировали 109 горняков

Еще 12 человек самостоятельно вышли на поверхность
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КП
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Минувшей ночью в шахте «Осинниковская» случилось чрезвычайное происшествие: здесь из-за неполадок работы вентилятора пришлось эвакуировать 109 человек.

Чрезвычайное происшествие случилось в пересменок: из-за понижения напряжения остановился главный вентилятор. Под землей в этот момент находились 109 человек – почти все самостоятельно вышли на поверхность. В шахте оставались 12 человек: они занимались жизнеобеспечением предприятия. Пострадавших при чрезвычайном происшествии нет.

- В 00:35 главный вентилятор был запущен в работу, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Сейчас предприятие работает в штатном режиме.

Шахта «Осинниковская» находится в городе Осинники, что на юге Кузбасса. предприятие работает с 1932 года, в настоящий момент находится под управлением «Распадской угольной компании».

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