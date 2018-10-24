Из кузбасской шахты эвакуировали 109 горняков
Минувшей ночью в шахте «Осинниковская» случилось чрезвычайное происшествие: здесь из-за неполадок работы вентилятора пришлось эвакуировать 109 человек.
Чрезвычайное происшествие случилось в пересменок: из-за понижения напряжения остановился главный вентилятор. Под землей в этот момент находились 109 человек – почти все самостоятельно вышли на поверхность. В шахте оставались 12 человек: они занимались жизнеобеспечением предприятия. Пострадавших при чрезвычайном происшествии нет.
- В 00:35 главный вентилятор был запущен в работу, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кемеровской области. – Сейчас предприятие работает в штатном режиме.
Шахта «Осинниковская» находится в городе Осинники, что на юге Кузбасса. предприятие работает с 1932 года, в настоящий момент находится под управлением «Распадской угольной компании».