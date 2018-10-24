За неделю на кузбасских дорогах пострадали 11 пешеходов

СЕГОДНЯ 06:29 2018-10-24T06:29:15+03:00

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В течение последней недели в Кузбассе увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов. За последнюю неделю зафиксировано 11 наездов на пешеходов.

Как сообщает кемеровская Госавтоинспекция, в большинстве своем эти дорожно-транспортные происшествия случались в темное время суток – после семи часов вечера и до девяти часов утра. Причем в половине случаев пешеходы переходили дорогу по пешеходных переходам. В Госавтоинспекции отметили, что в это время года всегда увеличивается количество ДТП с пешеходами: люди не учитывают сезонные изменения и ведут себя на проезжей части легкомысленно. Автолюбители, привыкшие к летней езде, только начинают приспосабливаться к осеннее-зимним изменениям. Пешеходы не обращают внимания на ставшую скользкой дорогу и рано наступающую темноту, в которой они менее заметны.

- Поймите, в темной одежде даже на освещенном участке дороге вас не так просто заметить, особенно в дождь или снег! – делает акцент заместитель начальника ОГИБДД города Кемерово Сергей Белов. - Если пешеход, к тому же, игнорирует законы физики — он обречен. Важно учитывать все обстоятельства: скорость движения и реакции, обзор, тормозной путь автомобиля на скользкой дороге, его массу…

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей и пешеходов быть внимательными и взаимовежливыми на дорогах.