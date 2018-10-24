В Кемерове столкнулись два маршрутных автобуса

СЕГОДНЯ 07:03 2018-10-24T07:11:06+03:00

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В Кемерове утро среды, 24 октября, выдалось «урожайным» на дорожно-транспортные происшествия. Так, из-за нескольких ДТП утром город встал в пробках. В одном из случаев столкнулись два маршрутных автобуса.

Две маршрутки столкнулись на проспекте Ленина, неподалеку от дома №76. Пользователи социальных сетей разместили фотографии с места ДТП в социальных сетях. Автобусы по какой-то причине не поделили проезжую часть, и один из них врезался в заднюю часть другого. На данный момент информации о пострадавших нет.

Пользователи в социальных сетях высказывают предположения, как могла случиться авария.

- День жестянщика начался… - грустно констатируют факт кемеровчане. – Зима, как всегда, пришла неожиданно…

Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия уточняются.