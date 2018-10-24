На кемеровские дороги за ночь высыпали 200 тонн пескосоляной смеси

СЕГОДНЯ 07:24 2018-10-24T07:24:46+03:00

Но от аварий это не уберегло

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На дороги Кемерова для предотвращения гололеда за ночь высыпали 200 тонн пескосоляной смеси. Однако утром в городе все равно произошло несколько аварий, которые стали причиной серьезных заторов.

В ночную смену на улично-дорожной сети областного центра работала 31 спецмашина, из них 13 оборудованы подвесными пескоразбрасывателями и шесть тракторных щеток. Специалисты обработали дороги с интенсивным движением, крутыми спусками и подъемами, а также участки, где высок риск возникновения ДТП.

Всего же для безопасности автомобилистов и пешеходов кемеровские дорожники заготовили более 20 тысяч тонн песка, завезли 2,5 тысячи тонн соли и 8 тысяч тонн отсева.

Стоит заметить, что усилия дорожников оказались недостаточными – утром в городе все равно произошло несколько аварий, из-за которых в разных районах образовались серьезные заторы. Так, с утра из-за ДТП в девятибалльной пробке стояла улица Соборная и Логовое шоссе. А на проспекте Ленина столкнулись два маршрутных такси.