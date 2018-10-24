В Кузбассе в ДТП с мопедом погиб молодой мужчина

СЕГОДНЯ 07:43 2018-10-24T07:47:08+03:00

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Накануне поздно вечером в Мариинском районе Кемеровской области случилось смертельное ДТП. Здесь с автотрассы слетел мопед.

Дорожно-транспортное происшествие случилось около 23:20 на автодороге «Томск-Мариинск». 33-летний водитель мопеда ехал по автодороге, но в какой-то момент не справился с управлением и слетел с нее. Водитель мопеда погиб на месте. Его пассажир получил множественные переломы и был доставлен в больницу. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и все обстоятельства ДТП.

Впрочем, уже сейчас известно, что 33-летний мужчина управлял мопедом, не имея водительского удостоверения, - об этом сообщает «Правоохранительный портал Кузбасса» со ссылкой на областную Госавтоинспекцию.

К слову, 24 октября в Кузбассе фиксируется немало ДТП. Так, в Кемерове из-за аварий город все утро простоял в пробке. Здесь же, несмотря на то, что коммунальщики высыпали на городские дороги 200 тонн пескосоляной смеси, столкнулись две маршрутки.