Ночью в Кемерове горел строительный вагончик

СЕГОДНЯ 07:50 2018-10-24T07:50:01+03:00

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В Кемерове в ночь на среду загорелся строительный вагончик. Огнем были уничтожены вещи и внутренняя обшивка.

Сигнал о возгорании в строительном вагончике на проспекте Кузнецком поступил в оперативные службы города в 23.59.

- На момент прибытия первого подразделения пожарных строительный вагончик горел внутри по всей площади. В результате обгорела обшивка и утеплитель внутри вагончика по всей площади, сгорели вещи. Общая площадь пожара – восемь квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что происшествие произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Пожар был ликвидирован силами семи спасателей в 00.17. На месте работали две единицы техники.