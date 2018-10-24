2018-10-24T07:50:01+03:00
Происшествия

Ночью в Кемерове горел строительный вагончик

Огнем уничтожены вещи и внутренняя обшивка
Екатерина БОРМОТОВА
Поделиться:
Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
Изменить размер текста:

В Кемерове в ночь на среду загорелся строительный вагончик. Огнем были уничтожены вещи и внутренняя обшивка.

Сигнал о возгорании в строительном вагончике на проспекте Кузнецком поступил в оперативные службы города в 23.59.

- На момент прибытия первого подразделения пожарных строительный вагончик горел внутри по всей площади. В результате обгорела обшивка и утеплитель внутри вагончика по всей площади, сгорели вещи. Общая площадь пожара – восемь квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.

В ведомстве уточнили, что происшествие произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Пожар был ликвидирован силами семи спасателей в 00.17. На месте работали две единицы техники.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24