Ночью в Кемерове горел строительный вагончик
В Кемерове в ночь на среду загорелся строительный вагончик. Огнем были уничтожены вещи и внутренняя обшивка.
Сигнал о возгорании в строительном вагончике на проспекте Кузнецком поступил в оперативные службы города в 23.59.
- На момент прибытия первого подразделения пожарных строительный вагончик горел внутри по всей площади. В результате обгорела обшивка и утеплитель внутри вагончика по всей площади, сгорели вещи. Общая площадь пожара – восемь квадратных метров, - рассказали «Комсомольской правде» в ГУ МЧС по Кемеровской области.
В ведомстве уточнили, что происшествие произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Пожар был ликвидирован силами семи спасателей в 00.17. На месте работали две единицы техники.