2018-10-24T08:34:39+03:00
Общество

В Кемерове ищут 76-летнего мужчину

Пенсионер ушел из дома 20 октября и не вернулся
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Кемерове пропал 76-летний Николай Замараев. Пожилой мужчина ушел из дома 20 октября и не вернулся.

О поисках рассказали волонтеры группы «Лиза Алерт Кузбасс». Ориентировки появились в полдень среды. Организаторы поиска сообщили, что Николай Петрович Замараев ушел из дома в неизвестном направлении. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.

Приметы: рост 168 сантиметров, худощявого телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в зеленую (солдатскую) рубашку, защитного цвета джинсы, черные туфли и черную вязаную шапку.

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