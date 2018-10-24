В Кемерове ищут 76-летнего мужчину
Пенсионер ушел из дома 20 октября и не вернулся
Фото: "Лиза Алерт Кузбасс" / "ВКонтакте"
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В Кемерове пропал 76-летний Николай Замараев. Пожилой мужчина ушел из дома 20 октября и не вернулся.
О поисках рассказали волонтеры группы «Лиза Алерт Кузбасс». Ориентировки появились в полдень среды. Организаторы поиска сообщили, что Николай Петрович Замараев ушел из дома в неизвестном направлении. Мужчина может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы: рост 168 сантиметров, худощявого телосложения, волосы седые, глаза карие. Был одет в зеленую (солдатскую) рубашку, защитного цвета джинсы, черные туфли и черную вязаную шапку.