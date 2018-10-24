2018-10-24T08:53:05+03:00
Происшествия

В Кемерове за шесть часов произошло 25 аварий

Почти все пострадавшие автомобили двигались на летней резине
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Сергей ГРАЧЕВ
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В Кемерове 24 октября за шесть часов произошло 25 дорожно-транспортных происшествий. Практически все пострадавшие в авариях автомобили двигались на летней резине.

Выпавший в среду снег наделала в областном центре много неприятностей. Несмотря на все старания дорожников, 6.00 до 9.00 в Кемерове произошло 13 аварий с материальным ущербом. За последующие три часа еще 12 ДТП. Как отметили в городской ГИБДД, практически во всех случаях пострадавшие машины двигались на летней резине.

– Еще неделю назад такое количество столкновений в ГИБДД фиксировали за сутки, а то и двое. Сегодня, к сожалению, мы увидели очередное подтверждение правила: не все водители подготовились к первому снегу технически и морально. Некоторые до последнего оттягивают «переобувку» автомобиля из-за прогноза погоды, мол, сейчас снег, а к обеду он растает. Однако температурный режим последних дней – верный признак приближения климатической зимы, а вместе с ней устойчивых ночных «минусов», снега и гололедных явлений, – отметил заместитель начальника ОГИБДД Кемерова Сергей Белов.

Как сообщала «Комсомольская правда», утром Кемерово встал в огромных пробках из-за ДТП. Причем в авариях страдает не только личный, но и общественный транспорт.

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