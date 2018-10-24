Новокузнецк стал одним из самых пьющих городов России

СЕГОДНЯ 09:01 2018-10-24T09:53:13+03:00

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Новокузнецк вошел в число самых пьющих городов России. По результатам опроса он занял десятое место.

Маркетинговое агентство Zoom Market провело исследование, выясняя, в каком российском городе больше всего употребляют алкоголь. По результатам исследований, на 10-ом месте оказался Новокузнецк. Самыми же пьющими городами были признаны Саратов, Ханты-Мансийск и Пермь. Санк-т-Петербург находится на 11 месте по употреблению алкоголя, Москва - на 16-ом, Новосибирск – на 18. Замыкает же рейтинг Казань.

К слову, опрос проводился именно в этих 25-ти городах, жителям которых задавали три вопроса: «Вы употребляете алкоголь?» «Как часто Вы употребляете алкоголь?» «Сегодня Вы употребляли алкоголь (или планируете)?» В опросе принимали участие 3,25 тысячи человек в возрасте от 19 до 73 лет. В Кемерове такой опрос не проводился.