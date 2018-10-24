В Кузбассе падает заболеваемость ОРВИ

СЕГОДНЯ 09:20 2018-10-24T09:20:21+03:00

За последнюю неделю число заболевших снизилось на 396 человек

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В Кемеровской области падает заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. За последнюю неделю число заболевших ОРВИ в регионе снизилось на 396 человек.

По данным управления Роспотребнадзора по Кемеровской области, заболеваемость ОРВИ соответствует уровню, характерному для данного периода времени. С 15 по 21 октября в больницы Кузбасса обратились 14,66 тысячи больных ОРВИ, в том числе 11,1 тысячи детей. По сравнению с предыдущей неделей число заболевших снизилось на 396 человек.

- Причиной заболеваний по-прежнему являются не гриппозные вирусы. За неделю исследован клинический материал от 59 больных ОРВИ. Этиология заболевания установлена у 19 больных (32,2 процента). В клиническом материале у 17 больных идентифицированы аденовирусы, у двух больных – риновирусы, - отметили в ведомстве.

В регионе также продолжается иммунизация населения против гриппа. На 22 октября в Кузбассе привито 675,4 тысячи человек, что составляет 25 процентов от общей численности населения.