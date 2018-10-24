2018-10-24T10:24:01+03:00
Общество

Кемеровскую мэрию обязали отремонтировать крышу дома-памятника

Хранящий деньги за капремонт некоммерческий фонд долго уклонялся от ремонта
Екатерина БОРМОТОВА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"Фото: Кирилл ЧАЩИН
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В Кемерове жители дома №3 по улице Ушакова обратились в прокуратуру Кировского района. Горожане пожаловались, что администрация не ремонтирует кровлю их дома, хотя он признан объектом культурного наследия местного значения.

В ходе проверки было установлено, что крыша дома нуждалась в капремонте более трех лет. Однако он не проводился, а итогом этого стало разрушение кровли и других ее элементов. Все это привело к реальной угрозе для жизни и здоровья местных жителей.

В 2016 и 2017 годах собственники квартир решили провести капитальный ремонт крыши своего дома. Решение жильцы направили в «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Кемеровской области». Однако данный фонд, являясь владельцем средств капитального ремонта собственников жилья, длительное время незаконно и необоснованно уклонялся от проведения капремонта крыши дома.

По результатам проверки прокурор направил в суд исковое заявление с тем, чтобы администрация Кемерова выдала фонду задание на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия. Центральный районный суд города полностью удовлетворил исковые требования прокурора. Ответчик обжаловал решение, но областной суд оставил его без изменения. Решение вступило в законную силу.

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