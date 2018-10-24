Юный кемеровчанин чуть не спился из-за отца

СЕГОДНЯ 11:28 2018-10-24T11:28:56+03:00

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В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который распивал алкоголь вместе с несовершеннолетним сыном.

16-летний подросток, не боясь родителей, распивал дома алкогольные напитки. Более того, делал он это вместе с отцом. То 65-летний мужчина, то его 16-летний сын приобретали в магазине алкоголь, а потом вместе выпивали. Примечательно, что подростку не составляло труда приобрести в магазине бутылочку вина! Именно в момент покупки спиртного подростка и задержали: продавщица даже не удосужилась проверить документы у школьника. Парнишка же заявил инспектору отдела по делам несовершеннолетних, что собирается выпить вина дома. Когда же сотрудники полиции пришли домой к подростку с проверкой, они выяснили, что его главным собутыльником является отец.

Семья поставлена на учет, а в отношении отца заведено уголовное дело – за распитие алкоголя с сыном. Мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.