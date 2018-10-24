2018-10-24T11:28:56+03:00
Общество

Юный кемеровчанин чуть не спился из-за отца

Мужчина вовлекал подростка в распитие алкоголя
Екатерина РОМАНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, который распивал алкоголь вместе с несовершеннолетним сыном.

16-летний подросток, не боясь родителей, распивал дома алкогольные напитки. Более того, делал он это вместе с отцом. То 65-летний мужчина, то его 16-летний сын приобретали в магазине алкоголь, а потом вместе выпивали. Примечательно, что подростку не составляло труда приобрести в магазине бутылочку вина! Именно в момент покупки спиртного подростка и задержали: продавщица даже не удосужилась проверить документы у школьника. Парнишка же заявил инспектору отдела по делам несовершеннолетних, что собирается выпить вина дома. Когда же сотрудники полиции пришли домой к подростку с проверкой, они выяснили, что его главным собутыльником является отец.

Семья поставлена на учет, а в отношении отца заведено уголовное дело – за распитие алкоголя с сыном. Мужчина может лишиться свободы на срок до пяти лет.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Студент кемеровского вуза умер в ресторане в центре города
Жительница Кузбасса избила сына из-за бутылки спиртного
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
ВТБ упростил условия выдачи кредитной «Мультикарты»
Кузбасским пенсионерам повысили прожиточный минимум
В Новокузнецке продавец и покупатель не поделили иномарку
В Кемерове столкнулись автобус и трамвай
Кемеровскую мэрию обязали отремонтировать крышу дома-памятника
В Кузбассе падает заболеваемость ОРВИ
Новокузнецк стал одним из самых пьющих городов России
В Кемерове за шесть часов произошло 25 аварий
У Новокузнецка и Кемерова появятся города-побратимы в Германии
В Кемерове ищут 76-летнего мужчину
Ночью в Кемерове горел строительный вагончик
В Кузбассе в ДТП с мопедом погиб молодой мужчина
На кемеровские дороги за ночь высыпали 200 тонн пескосоляной смеси
В Кемерове столкнулись два маршрутных автобуса
За неделю на кузбасских дорогах пострадали 11 пешеходов
Из кузбасской шахты эвакуировали 109 горняков
9 баллов: Кемерово стоит в огромной пробке
В Кемерове откроют школу парашютного мастерства
В Новокузнецке мужчина сбросил собаку со второго этажа
В Новокузнецке парень устроил пьяный дебош в школе
В Кузбассе наркоман обворовал тещу ради новой дозы
В Кузбассе поймали грабителя с Мухой
Кузбасс занимает первое место в России по объемам образования отходов
В кемеровском аэропорту нарушали права сотрудников-инвалидов
В Кузбассе разыскивают преступника-мастера восточных единоборств