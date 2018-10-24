2018-10-24T11:40:07+03:00
Общество

В Новокузнецке продавец и покупатель не поделили иномарку

Продавший машину мужчина угнал ее у нового хозяина за долги
Екатерина БОРМОТОВА
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Архив "КП"Архив "КП"Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В Новокузнецке местный житель продал иномарку, но через несколько лет угнал ее у нового хозяина. Поводом для такого поступка мужчины послужили долги новоиспеченного владельца.

В дежурную часть куйбышевского отдела полиции обратился 35-летний новокузнечанин, который заявил об угоне его автомобиля Toyota стоимостью 60 тысяч рублей. В ходе розыска полицейские установили и задержали подозреваемого. Им оказался бывший владелец иномарки.

Как выяснилось, житель Новокузнецка несколько лет назад продал автомобиль Toyota, однако новый хозяин машине не спешил переоформлять ее на себя. Все это проверяя продавцу начислялся налог за транспортное средство. Покупатель обещал погасить долг, но не сдержал обещание, а в последнее время перестал отвечать на телефонные звонки.

В отместку экс-владелец иномарки ночью вызвал эвакуатор и перевез ее в другой район города. Сотрудники полиции проводят по данному факту доследственную проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Самоуправство».

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