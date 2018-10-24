2018-10-24T12:20:51+03:00
Общество

Кузбасским пенсионерам повысили прожиточный минимум

Прожиточный минимум увеличился на 40 рублей
Екатерина РОМАНОВА
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Фото: архив КПФото: архив КПФото: Валерий РОМАНОВ
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Депутаты Кемеровской области приняли закон «О величине прожиточного минимума пенсионера в Кемеровской области на 2019 год». В сравнении с 2018 годом цифра увеличилась на 40 рублей.

Ежегодно величина прожиточного минимума увеличивается, и если в 2017 году она составляла 8,208 тысячи рублей, в 2018 – 8,347 тысячи рублей, то в будущем, 2019, году прожиточный минимум для пенсионеров составит 8,387 тысячи рублей. величина прожиточного минимума напрямую зависит от стоимости потребительской корзины и данные Кемеровостата о социальных, экономических и других общественных процессах в России, а также уровне потребительских цен на продукты питания.

Как сообщил председатель комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения областного Совета народных депутатов Глеб Компинский, в основе прожиточного минимума лежит стоимость потрбительской корзины: продуктов питания, непродовольственных товаров, услуг – всего 83 наименования, одинаковые для всех регионов.

- Пенсионеры, чей совокупный материальный доход не достигнет установленной величины прожиточного минимума, получают федеральную социальную доплату к пенсии, - отметил Глеб Колпинский.

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