Жительница Кузбасса избила сына из-за бутылки спиртного

СЕГОДНЯ 13:20 2018-10-24T13:20:54+03:00

Изменить размер текста: A A

42-летняя жительница города Кемерово в скором времени предстанет перед судом за то, что истязала собственного сына. Подросток уговаривал маму не пить, но она не хотела его слушать.

15-летний житель Кемерова очень любит свою маму, и его печалит то, что она в последнее время пристрастилась к алкоголю. Подросток не раз убеждал мать отказаться от спиртного, но женщина не слушала сына и даже избивала его, будучи в алкогольном опьянении. Так продолжалось с февраля по июль 2018 года.

В один из дней подросток вылил спиртное из бутылки в раковину, тогда женщина несколько раз ударила сына по лицу, разбила ему губу. А во время очередной ссоры мать кинула в подростка горшок с землей. Юный кемеровчанин обратился в полицию, где рассказал о поведении матери.

Сейчас семья поставлена на профилактический учет. Уголовное дело об истязании подростка передано в суд для рассмотрения по существу.